Zó anders zag Wendy van Dijk eruit toen ze 12 jaar was

Als je ouder wordt dan veranderen je looks nog wel eens. Maar sommige mensen lijken écht amper nog op hun jongere zelf.

Zo ook Wendy van Dijk.

Advertentie

De presentatrice is al jaren bekend als knappe blondine, maar ging als 12-jarig meisje nog met een heel andere look door het leven. Zo had ze vroeger een pony en donker haar. Heel wat anders, dus, dan de 48-jarige Wendy die we nu kennen.

De 12-jarige Wendy, in 1983:

Wendy is momenteel druk met de terugkeer van ‘Hart in Aktie’. Dit presenteerde ze van 2000 tot 2006. Nu ze naar SBS is overgestapt, is het moment daar voor een tweede ronde. ”Dit is mijn moment om opnieuw te beginnen. Terug bij de zender waar ik ben begonnen. Dat was mijn motivatie. Hart in Aktie, dat zit diep in mij. Dat zou ik graag weer willen terughalen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP