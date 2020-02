Zó gaat het met de zieke Eva (3) die 27.000 verjaardagskaarten kreeg

Premium

De veelzijdige Johnny Kraaijkamp (65) is sinds kort te zien als opa Henk Visser in GTST. In de musical Verliefd op Ibiza kruipt hij in de huid van Karla, een vrouw die geboren is als man.

Waarom moeten we naar Verliefd op Ibiza komen?

“Omdat het gaat over actuele onderwerpen, over de liefde in alle verschijningsvormen en waar we in deze tijd tegen aanhikken. Daarnaast is het grappig, met goede muziek en een musical waar heteroman