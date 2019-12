Zó gaat het nu met de familie Freeling uit 'Ik Vertrek'

Eindelijk! Het immens populaire emigratieprogramma’s op de zaterdagavond is weer begonnen. En dit keer was het geen herhaling van Ik Vertrek, maar een nieuwe aflevering met een heerlijk excentriek stel uit Rotterdam dat om aandoenlijke reden naar Italië wilden verhuizen.

“Waarom zou je altijd op dezelfde plek blijven wonen? De wereld is heel groot en rond”, concludeert meneer Myron Freeling. Hun verhuizing naar Italië zien ze als een soort next level in hun leven. Samen met zijn vrouw Dora en hun 2 kinderen Qing (5) en Ramses (1) gaat hij uit een eeuwenoude boerderij een camping met 25 plaatsen plus een sanitairgebouw uit de grond stampen. Gasten kunnen een eigen tent meebrengen of in de ’glamping’-tenten verblijven.

Vet vreemdgegaan

Terwijl Myron alvast naar de Italiaanse regio Le Marche vertrekt, blijft Dora nog even met hun twee zoons in Rotterdam. Ze heeft geen goede ervaringen met een lange afstandsrelatie, want ze is eerder ’vet vreemdgegaan’ in zo’n situatie. Maar toen waren er nog geen huis of kinderen, vertelt ze stellig.

Verlangen

En o, wat wil ze haar sexy man toch weer graag in de armen sluiten. Hijzelf vindt z’n verschijning “helemaal vies en klef”. Hoed, vieze broek, stinkend naar zweet. Maar “ik hou gewoon van”, zegt Dora, starend naar Myron. “Maakt mij niet uit. Hoe natter, hoe beter.” Dit soort passages maakte het voor de kijkers thuis lichtelijk ongemakkelijk.

En dit op NPO1 op een zaterdagavond 😳. Ik zat te kijken met mijn 16 jarige dochter die er zelfs redelijk ongemakkelijk van werd. Dora lust er wel pap van. Dussss #IkVertrek — Margo (@margolangelaar) December 14, 2019

Geen 6, maar 8 maanden

Zoals dat gaat in (bijna) iedere aflevering, is er behoorlijk wat gedoe. Pas 2 maanden nadat de bedoeling was, konden ze hun eerste gasten ontvangen. Financieel is het ook moeilijk. Ze hebben zelfs hun huis in Rotterdam moeten verkopen om te kunnen (over)leven van de overwaarde. En hun jongetjes lijken ook nog niet erg te kunnen aarden in het vreemde land.

Maar zó gaat het nu

“Het afgelopen jaar was een rollercoaster aan ervaringen, een gescheiden emigratie, een huis verbouwen en een camping uit de grond stampen, tussendoor trouwen, huis in Rotterdam verkopen, je eerste seizoen draaien en emigreren met twee jonge kinderen”, vertelt het stel nu op de website van AVROTROS.