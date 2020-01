Zó gaat het nu met de familie Hammink uit 'Ik vertrek' in Oostenrijk

In Ik vertrek zagen we woensdagavond hoe de familie Hammink emigreerde naar Oostenrijk, om een hotel over te nemen. Een hele uitdaging. Hoe gaat het nu?

Want zoals we van Ik vertrek gewend zijn, begon het nieuwe avontuur van de familie niet vlekkeloos.

Advertentie

Ramp

Martin (44) en Linda (37) kochten een enorm hotel met 21 kamers in het Oostenrijkse Gries im Sellrain, na 15 jaar een rijschool te hebben gerund. Hun 4 kinderen Tim (11), Daan (8), Lotte (5) en Sterre (2) én Linda’s broer Anton (44) gingen ook mee. Er was niet echt tijd om in te werken, want ze namen het hotel al draaiende en hele hebben en houden over. Tot overmaat van ramp scheurde Anton zijn bicep en sloeg de vermoeidheid bij het koppel toe.

4 maanden later

“Nu, zo’n 4 maanden verder, kijken we terug op een start die als een achtbaan is begonnen en nu wat rustiger verloopt”, vertellen Martin en Linda aan Avrotros. “We voelen ons hier allemaal thuis en dat is belangrijk. We hebben dan ook niets wat we anders zouden willen doen.” Toch is hun droom nog niet helemaal compleet. “We zijn nog in de opbouwfase en dat kost veel tijd en energie. De tijd heb je maar één keer! De droom wordt mooier als er iets meer vrije tijd bij kan komen, zodat we ook zelf meer kunnen genieten van de omgeving, van de kinderen en de mooie dingen die Oostenrijk te bieden heeft. Dat komt allemaal goed; we zijn er nog maar net.”

Sociaal leven

Ze hebben al aardig goed contact met de mensen in de omgeving. “We merken dat de lokale bevolking ons accepteert omdat ze ons blijven bezoeken in het hotel, onze bar of ons restaurant”, vertellen ze. “Sowieso vinden we de mensen hier in het dorp hulpvaardig en je merkt echt dat iedereen elkaar helpt. Dat is superleuk om dat te zien en te ervaren.”

De kinderen lijken zich ook zo langzamerhand te kunnen aarden. “Lotte is al een keertje uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje en speelt inmiddels bij vriendinnetjes uit het dorp. Daan spreekt ook af met een vriendje. Tim is natuurlijk wat ouder, maar heeft al whatsappgroepjes vanuit zijn klas. De kinderen uit het dorp ontmoeten elkaar in de zomer in de grote speeltuin of op de skibaan hier in het dorp.”

Vertrek Anton

En hoe is het met die arme Anton? “Omdat Anton half januari al weggaat, hebben we een kok uit het dorp die ons kan helpen als oproepkracht. Uit Nederland komen ook 2 jongens die het keukenteam kunnen versterken. Daarnaast zal Martin deze 3 mensen goed moeten inwerken, maar als leermeester in de keuken zal dit ook goed gaan komen.”

Niet aan de andere kant van de wereld

Hun familie en vrienden in Nederland, missen ze absoluut. “Zeker met de feestdagen of andere speciale gebeurtenissen, zoals een geboorte of een nieuwe woning voor familie en vrienden. Maar we zijn ook niet aan de andere kant van de wereld gaan wonen. In 2 uur ben je met het vliegtuig in Nederland en in 10 uur met de auto. We kunnen dus altijd terug als het moet. Laatst was Martin heen en weer gegaan omdat een vriend zijn 40ste verjaardag vierde, dat moet ook kunnen.”

Allesbehalve haast en stress

Wat ze helemaal níet missen? “In Nederland viel hem wel direct de drukte en de stress op. Hier gaat alles rustiger en gemoedelijker. We zien op straat eigenlijk niemand die haast heeft en rent. Allesbehalve haast en stress. Dat is hier echt opvallend en zeker een verbetering. Daardoor voelen we ons ook zeker beter dan in Nederland. Ik denk dat ieder mens dat wel zal hebben.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Avrotros. Beeld: Avrotros