Zo gaat het nu met Cas uit 'Heel Holland bakt' (de Nederlandse prins Harry)

De Nederlandse prins Harry, werd ‘ie genoemd. Met zijn deelname aan de 7e Heel Holland bakt, kreeg Cas Wolters (24) flink wat fans. Hoe gaat het nu met hem?

Enerzijds is hij héél gewoon gebleven. Maar anderzijds, vliegt ‘ie de hele wereld over met zijn bakkunsten.

Doof

Al na zijn auditie werd Cas kijkersfavoriet. Hij was dan ook een opvallende verschijning in Heel Holland bakt met zijn knalrode haar, tomeloze enthousiasme én zijn gebarentolk. Cas is doof en wilde met zijn deelname aan het programma laten zien dat desondanks alles mogelijk is, als je er maar voor gaat.

Nog meer tv-klussen

Helaas schopte Cas het niet tot de laatste 3. Iets met een in elkaar gezakte sticky toffee-taart. Maar zijn deelname was al genoeg om hem een eigen zomerserie op te leveren op de Limburgse omroep L1. Hij ging bakken met mensen met een beperking. Zoals een jongen met een hersenbeschadiging en een blind meisje. En daaruit volgende nog meer tv-klussen. Zo is hij nog altijd een van de presentatoren van Bak mee met MAX én is hij regelmatig te zien in Tijd voor MAX.

Koken in Amerika en Suriname

Zijn deelname aan Heel Holland bakt heeft hem de hele wereld over gebracht. Zo mocht hij in het Amerikaanse Maine masterclasses in bakken geven aan hotelgasten. En in New York kreeg hij de kans om saucijzenbroodjes te introduceren. Ook heeft hij kookles gegeven op een school in Suriname. Op Nederlandse bodem heeft ‘ie het net zo druk met zijn eigen bedrijfje. “Tot april heb ik elk weekend wel iets met bakken”, vertelt hij aan het AD. “Zo ga ik nog naar Groningen en 2 keer naar Amsterdam. Ik geef workshops en demonstraties, verzorg teambuildingactiviteiten voor bedrijven. Ook bezoek ik regelmatig bakkerijen.”

Meester Cas

Dat alles, terwijl hij ook nog gewoon student is. Als alles goed verloopt, studeert Cas in mei 2020 af aan de pabo. Een baan als meester op een basisschool heeft ‘ie al in the pocket, maar hij hoopt ook te kunnen blijven bakken. “Ik kan enorm genieten van voor de klas staan, maar blijf ook dolgraag bakken. Hopelijk kom ik in de toekomst ook weer op tv.”

Bron: AD. Beeld: Omroep MAX