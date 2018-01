Zó gaat prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag vieren

Aankomende woensdag zal prinses Beatrix alweer haar tachtigste verjaardag vieren. Een feestelijke gelegenheid, maar deze keer zónder interviews en publieke festiviteiten. Beatrix viert het namelijk pas een paar dagen later in het Paleis op de Dam ‘’in besloten kring met familie en vrienden’’.

Afgelopen week mocht prinses Beatrix alvast haar eerste verjaardagscadeau in ontvangst nemen. Aan het einde van het symposium ‘In Vrijheid Verbonden’ in Utrecht kreeg ze maar liefst tachtig rode rozen. Beatrix nam het cadeau aan met een bescheiden glimlach.

Aftreden

Morgen precies vijf jaar geleden kondigde Beatrix haar aftreden aan. Ze gaf toen aan dat haar aftreden niet betekende dat ze ook afscheid nam. ‘’Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten’’, zei de vorstin. In de afgelopen vijf jaar heeft ze woord gehouden: Beatrix verschijnt nog regelmatig in het openbaar en brengt veel informele bezoeken aan musea en kunstvoorstellingen.

Skiën in Lech

Stilzitten doet ze niet: ze rijdt nog steeds paard, ondanks dat ze twee nieuwe knieën heeft. Daarnaast doet ze aan beeldhouden en zal ze volgende maand weer op de skies staan in het Oostenrijkse Lech. Ook brengt ze veel tijd door in Toscane, waar haar zoons een huis hebben.

Vitale dame

‘’Het is een zeer intelligente, fysiek vitale dame, die gaat echt niet alleen maar binnen zitten scrabbelen’’, vertelt Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. ‘’Haar hoofdwoning is Kasteel Drakensteyn (nabij Lage Vuursche, red.), maar ze heeft ook een pied a terre in Den Haag dus ze pendelt veel heen en weer. Daarnaast wonen de kinderen van prinses Mabel in Londen dus daar gaat ze ook regelmatig heen.’’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU.nl/RTL Nieuws. Beeld: ANP