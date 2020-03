Zo gevaarlijk en besmettelijk is het coronavirus voor kinderen

Nu het coronavirus ook Nederland heeft bereikt, houdt het de gemoederen flink bezig. Zeker nu een kinderdagverblijf in Amsterdam na besmetting zijn deuren heeft gesloten. Maar hoe gevaarlijk en besmettelijk is het virus voor kinderen?

De leiding van het kinderdagverblijf in Amsterdam besloot deze week op eigen initiatief om de deuren te sluiten. 1 van de kinderen en een ouder bleek besmet te zijn met het coronavirus. Voor het kinderdagverblijf was dit genoeg reden om tijdelijk dicht te gaan, om verdere besmetting te voorkomen. Toch zou dit volgens het GGD niet nodig zijn geweest.

Advertentie

Besmettingsgevaar bij kinderen

Experts zeggen namelijk dat het vooralsnog niet nodig is om bezorgd te zijn om het besmettingsgevaar bij kinderen. Dit wordt gemeld in een artikel van The New York times. Er worden momenteel namelijk weinig kinderen besmet met het virus. Zelfs in China ligt het besmettingspercentage bij kinderen onder de 1%. Wereldwijd bekeken, zijn de meeste mensen die besmet zijn geraakt, ouder dan 45.

Symptomen bij kinderen

Daarbij zijn de symptomen van het coronavirus milder bij kinderen. Ook toen een aantal jaar geleden een ander type coronavirus uitbrak, het SARS-virus, was dit het geval. Ondanks de vele doden, is er toen geen enkel kind overleden vanwege het virus. Het is nog onduidelijk wat de reden hiervoor is.

Wat te doen bij besmetting?

Mocht je toch vermoeden dat je kind besmet is, is het raadzaam om de huisarts te bellen. Wel is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat het ook het griepseizoen is en koorts of een verkoudheid niet direct hoeft te wijzen op het coronavirus. Wat vooral belangrijk is wanneer je symptomen ziet bij je kind, is om nogmaals de hygiënevoorschriften te bespreken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NY Times, WNL. Beeld: iStock.