Zó heb je Gerard Ekdom nog nooit gezien

Bij Radio 10 is het momenteel ‘De Week van de 90’s hits’ en dan mag een verwijzing naar één van de grootste hits in die tijd natuurlijk niet ontbreken. Radio-dj Gerard Ekdom plaatste daarom een wel héél hilarisch kiekje van zichzelf als Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air.

‘’We zitten MIDDENIN de ‘week van de 90’s hits’ mensen! En The Fresh Prince of Bell Air is erbij hoor! 😂@radio10nl @ekdomindemorgen 📷 @ardgelinck,’’ zo schrijft hij bij de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door gerardekdom (@gerardekdom) op 17 Sep 2018 om 10:17 (PDT)

Rappen

En wat blijkt? Gerard kan ook nog eens een aardig staaltje rappen. Samen met Nance zong hij namelijk een stukje uit het nummer Slave To The Music, waarbij Gerard de raps op zich nam. En dat doet hij zo slecht nog niet…

Voor één keer nam @GerardEkdom de raps op zich op de enorme 90’s hit van @Nance: Slave To The Music. Ging best aardig, toch? #EkdomInDeMorgen #Radio10 #90s pic.twitter.com/Nxj4WhmD6G — Radio 10 (@radio10nl) 17 september 2018

