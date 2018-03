Gisteravond zagen miljoenen Nederlanders de spectaculaire ontknoping van ‘Wie is de Mol’. Daarna konden we nagenieten van alle brutale molacties die Jan Versteegh dit jaar had uitgehaald. Jan blikt zelf ook nog even terug op die bijzondere periode.

In een interview met AD vertelt Jan wanneer hij erachter kwam dat híj de rol van de Mol mocht spelen. “Iedereen doet een ‘mollicitatie’ waarbij je aangeeft of je eventueel de Mol zou willen zijn”, zegt hij. “Ik was aan het sporten, kreeg een telefoontje, hoorde: ‘Jij bent de Mol’ en…klik. Opgehangen.”

Verbouwereerd

“Helemaal verbouwereerd belde ik terug om te vragen of dit een geintje was. Niet dus. Ik ben gelijk naar huis gerend om het mijn vrouw te vertellen. Jeetje, dat was gewoon een jaar geleden hè!’’

Blind vertrouwd

Hij mocht het aan één iemand vertellen, maar stiekem vertelde hij het twee mensen. “Alleen mijn vrouw wist het. En ik heb het onze pasgeboren baby verteld. Die werd blind vertrouwd, hoefde niet eens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen!’’

Gas terugnemen

Ook verklapt hij dat het soms niet lukte om te mollen. Bijvoorbeeld bij de opdracht met de Georgische zangkoren. “Ik heb het nog geprobeerd, maar soms moet je gas terugnemen om niet op te vallen.” En ook bij andere opdrachten moest hij dus soms wel wat geld in de pot brengen. “Ik wilde voor kandidaten wel die fanatieke kandidaat blijven. Dus ja, ik duwde die auto waarmee je het gewonnen bedrag kon verdubbelen over de finish. Maar dat ging toch maar om 450 euro.’’ Zijn doel was om steeds twee uit drie opdrachten met voorkennis te mollen.

Niet verdacht

Tenslotte vertelt hij dat hij het best gek vond dat veel kijkers hem niet door hadden. “Wat mij frappeerde was dat niet alleen de kandidaten mij niet verdachten, ook veel kijkers. Ik dacht serieus dat Nederland er wel doorheen zou prikken.’’

Bron: AD. Beeld: ANP