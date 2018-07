Zó kun je kleine irritaties in je relatie oplossen

Kledingstukken die naast de wasmand worden gegooid, vaat die op het aanrecht blijft staan of een rekening die niet op tijd is betaald: het zijn kleine irritaties die af en toe de bom kunnen laten barsten. Maar hoe voorkom je dat zo’n ruzie uit de hand loopt?

De Belgische relatie-expert Esther Perel geeft in het Laatste Nieuws een aantal tips die je kunnen helpen.

Bekijk de situatie vanuit een ander perspectief

“Als koppels bij mij aankloppen, raad ik hen altijd aan om een schriftje bij te houden,” vertelt Esther. “Daarin moeten ze elke week opschrijven welke kleine dingen hun gelukkig maken. Wat voor dingen doet de ander waardoor je je speciaal voelt? Op die manier staat je partner plotseling in een veel positiever daglicht en ga je ook anders naar hem of haar kijken.’’

Klaag niet, maar vraag

Je kunt natuurlijk boos worden als je partner is vergeten om een rekening te betalen, en hem zeggen dat dit al de zoveelste keer is. Maar je zou hem ook een handje kunnen helpen door voor te stellen om voortaan een alarm te zetten op zijn telefoon die hem eraan herinnert om een rekening te betalen.

Vermijd woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’

Je hebt het vast weleens gedaan: in een ruzie roepen dat je partner ‘altijd’ iets verkeerd doet en ‘nooit’ rekening met je houdt. Toch kun je dit maar beter niet doen. Het is vaak niet eens waar en daarnaast los je er ook nog eens niks mee op. Het zet eigenlijk alleen maar kwaad bloed.

Maak een grapje

Als een ruzie uit de hand dreigt te lopen, kun je altijd nog een grapje maken of gaan lachen. “Het is belangrijk om een discussie te benaderen met een vleugje humor,” vertelt Esther. “Het zorgt voor een kleine schok, waardoor je de discussie even van een afstandje of uit een ander perspectief bekijkt. Het helpt je realiseren dat je gekibbel best serieus is, maar ook niet in die mate dat het gaat over leven of dood.”

Wees empathisch

Realiseer je dat je partner je echt niet altijd expres dwars zit. Bedenk of er andere dingen spelen waardoor je je frustraties op elkaar afreageert. “De kans is groot van wel. Dit onder ogen komen kan helpen en – lekker cliché – door elkaar te steunen en die achterliggende frustraties samen aan te pakken, komen jullie er ook sterker uit als koppel,” aldus Esther.

Bron: HLN. Beeld: iStock