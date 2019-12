Kate Middleton vertelt hoe prins William haar versierde op de universiteit

William en Kate waren onlangs te gast in het programma A Berry royal Christmas van baklegende Mary Berry. In het programma organiseerde Mary samen met de hertog en de hertogin een kerstfeest om vrijwilligers van goede doelen te bedanken voor hun werk.

In deze kerstspecial had Mary een aantal bijzondere gesprekken met William en Kate. Zo vertelde Kate haar alles over hoe William haar versierde op de universiteit. En wat blijkt: liefde gaat door de maag. William versierde haar met zijn kookkunsten.

Versiertruc

Terwijl Mary en Kate het feest aan het voorbereiden waren, praatten ze over eten en drinken. Kate liet vallen dat ze vroeger weleens als serveerster heeft gewerkt. Wel laat ze direct weten dat ze er hartstikke slecht in was. Toen vroeg Mary haar of William een beetje goed in de keuken is. Kate antwoordde: “Op de universiteit kookte hij allerlei maaltijden. Ik denk dat hij toen indruk op me probeerde te maken, Mary!”

Bolognese

En wat dan de specialiteiten waren van William? “Dingen zoals bolognesesaus”, vertelt Kate. Helaas voor Kate, kookt William tegenwoordig niet meer zoveel. Aan Mary vertelt hij: “Kate is absoluut degene die bij ons kookt, niet ik.”

Dit simpele gerecht zet Kate Middleton graag op tafel:

