Yolanthe onthult op welke bijzondere manier Wesley haar versierde

Wesley Sneijder en Yolanthe staan als koppel al jaren in de spotlights. Maar toch hebben ze een aantal dingen privé weten te houden. Zoals de bijzondere manier waarop Wesley Yo om zijn vinger wist te winden. Maar daar doet het koppel nu toch een boekje over open.

“Een van onze eerste gesprekken vond plaats toen Wes me belde,” vertelt Yolanthe in het NPO-programma Door andere ogen. “Hij begon me een verhaal te vertellen, dat begon met: ik was een klein jongetje en ik had een doel en een droom. Ik ging bidden, ik ging vechten en ik ging trainen.” Na dat gesprek belde het tweetal elkaar vaker. “Alle verhalen van Wesley eindigde op ongeveer dezelfde manier: hoe hij aan het einde telkens zijn doel bereikte.”

Liefdesverklaring

“Hij vertelde hoe hij graag bij Ajax had willen spelen, het Nederlands elftal en later bij Real Madrid. Daarna vervolgde hij: het is me allemaal gelukt. Er is alleen nog een ding: toen ik 17 jaar was zag ik op tv een meisje en met haar wilde ik trouwen. Daarom bel ik je om te vertellen dat ik wil dat je mijn vrouw wordt.” Yolanthe lacht als ze terugdenkt aan dit bijzondere moment. “Ik kon alleen maar uitbrengen: huh? Ik was zó verbaasd.”

