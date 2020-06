Om te smelten: zó vierden de BN'ers dit jaar Vaderdag

Vaderdag is een mooi moment om je vader extra in het zonnetje te zetten of stil te staan bij de vaders die er niet meer zijn. Ook bekend Nederland staat vandaag stil bij hun vaders.

Op Instagram komen al een hoop gezellige kiekjes voorbij.

Nick Schilder

Bij de familie Schilder werd er uitgebreid ontbeten. Daarbij kreeg Nick een taart en een boel mooie knutselwerkjes van zijn kinderen die hij in zijn instagramstories uitgebreid laat zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Happy #fathersday 💙 📸: @kirsten_schilder Een bericht gedeeld door Nick Schilder (@nickschilder) op 21 Jun 2020 om 12:44 (PDT)

André Hazes

Ter ere van Vaderdag plaatste de zanger een bijzondere video waarin zijn ‘kleine jongen’ tijdens 1 van zijn optredens het podium betrad. Een bijzonder moment tussen vader en zoon dat ongetwijfeld doet denken aan Andrés eigen vader.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ @andreinahoy Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 21 Jun 2020 om 2:46 (PDT)

Jan Versteegh

Jan Versteegh heeft geen cadeautjes nodig, een lieve kus zegt meer dan genoeg!

Roxeanne Hazes