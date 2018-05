Zó viert koningin Máxima vandaag haar 47e verjaardag

Hoezee! Máxima blaast vandaag 47 kaarsjes uit. De vlaggen hangen uit, maar de koningin viert het zelf bescheiden.

Er staat namelijk niks op haar agenda. Ze zal in huiselijke kring vast goed verwend worden door koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Een welverdiende vrije verjaardag in Wassenaar na een drukke 24 uur gister.

Four Freedoms Awards

Máxima had namelijk een volle agenda. Gistermiddag woonde ze met koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en minister-president Mark Rutte de uitreiking van de Four Freedoms Awards 2018 bij. Hiermee worden personen geprezen die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting en godsdienst en de vrijwaring van gebrek en vrees – de idealen die voormalig Amerikaanse president Franklin Roosevelt in zijn presidentschap ook nastreefde.

Concert

’s Avonds waren Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij het Red Ribbon Concert in Amsterdam, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de internationale bestrijding van aids. Het koningspaar zag onder anderen Ellen ten Damme, The Voice-winnaar Jim van der Zee en het Ricciotti ensemble optreden.

Lang verjaardagsweekend

Máxima mag genieten van een lang verjaardagsweekend. Haar eerstvolgende werkdag zal op woensdag 23 mei zijn, wanneer ze samen met Willem-Alexander een tweedaags bezoek aan Luxemburg brengt.

