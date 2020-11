Zó viert de rest van Europa kerst in tijden van corona

Zowel premier Mark Rutte als het Outbreak Management Team (OMT) denken niet dat de coronamaatregelen met kerst kunnen worden versoepeld. Dat betekent dat we de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren. Maar hoe zit het met de rest van Europa?

Hoe vieren zij kerst dit jaar?

De coronacijfers zijn al een paar weken goed aan het dalen in België. Om dit te kunnen bereiken werd de schoolvakantie met een week verlengd en gingen alle niet-essentiële winkels dicht. Bovendien geldt er nog altijd een avondklok en mogen Belgen slechts één “knuffelcontact” hebben.

De winkels gaan begin december weer open, maar voor de rest worden de regels niet versoepeld. “Kerst zal dit jaar intiemer zijn”, maakte de Belgische premier Alexander de Croo deze week bekend. Belgen mogen ook met kerst maximaal één gast van buiten hun huishouden uitnodigen. Voor alleenwonenden wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen twee mensen uitnodigen.

Frankrijk

Vanaf dit weekend worden de coronamaatregelen in Frankrijk stap voor stap versoepeld. De winkels gaan weer open en de Fransen mogen weer naar buiten. Op 15 december wordt de landelijke lockdown vervangen door een avondklok. De horeca blijft overigens wel nog tot 20 januari dicht.

Op die manier hoopt president Macron dat de Fransen dit jaar kerst met hun familie kunnen vieren. Op 24 en 31 december geldt de avondklok niet, maar Macron benadrukt wel dat het niet de bedoeling is om met veel mensen aan tafel te zitten. Opvallend is dat er geen maximumaantal wordt genoemd. Nu mogen ze in Frankrijk thuis maximaal zes mensen ontvangen.

Duitsland

Op dit moment moeten mensen in Duitsland op drukken plekken en buiten op straat een mondkapje dragen. Verder mogen ze met maximaal twee huishoudens samenkomen.

Maar bondskanselier Merkel wil niet dat het eenzame kerst wordt, dus tussen 20 december en 1 januari worden de regels iets soepeler. Dat betekent dat onze oosterburen in groepjes van maximaal tien naaste familieleden en vrienden bij elkaar mogen komen. Kinderen onder de 14 jaar tellen daarbij niet mee.

Verenigd Koninkrijk

Engeland is tot begin december in lockdown. Daarna volgen er regionale maatregelen, afhankelijk van het aantal besmettingen. Tijdens de feestdagen worden de maatregelen in heel het land versoepeld: de Britten mogen tussen 23 en 27 december een “kerstbubbel” vormen van maximaal drie huishoudens. Dat maakte premier Johnson deze week bekend. Maar hij benadrukt wel dat iedereen rekening moet houden met elkaar. “Het virus weet niet dat het Kerst is, we moeten allemaal voorzichtig zijn.”

Italië

In Italië is nog onduidelijk hoe de inwoners kerst mogen vieren. Op 3 december komt de Italiaanse regering met meer informatie. Normaal gesproken gaan veel Italianen skiën rond de kerst, maar dat mag dit jaar niet van de regering. De skigebieden gaan daarom vrijwel zeker dicht. Italië hoopt op een gezamenlijk skiverbod met Duitsland en Frankrijk, om te voorkomen dat de Italianen naar het buitenland gaan.

Tot nu toe is de algemene boodschap: vier Kerstmis zo veel mogelijk met het gezin. In Italië geldt momenteel een avondklok van 22.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur ’s ochtends. Volgens Italiaanse media denkt de regering na om de avondklok op Kerstavond te versoepelen.

Spanje

Ook in Spanje zijn er nog geen specifieke regels voor de feestdagen. De Spaanse minister van Volksgezondheid zei deze week wel dat hij een maximum van zes mensen overweegt.

Verder wordt nagedacht over de binnenlandse verplaatsingen. Momenteel zijn veel deelstaten afgegrendeld. Je mag er niet in of uit. Wellicht wordt dit versoepeld, zodat families uit andere regio’s wel samen kerst kunnen vieren.

Bron: NOS. Beeld: iStock