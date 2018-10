Zó weet je of iemand je aan het manipuleren is

Manipulatie is een vorm van emotionele chantage. Iemand probeert invloed te hebben op wat je denkt, voelt en doet, zonder dat je dit zelf door hebt. Heb jij het gevoel dat iemand dit ook bij jou doet, maar weet je het niet 100 procent zeker? Probeer dan eens op de volgende signalen te letten.

Bij manipulatief gedrag komen volgens therapeut Sharie Stines drie verschillende factoren kijken, namelijk angst, verplichting en schuld.

Tegen je zin in

“Wanneer iemand je manipuleert, word je op een psychologische manier gedwongen om iets te doen dat je eigenlijk niet wil doen,” zo legt Stines uit. “Je gaat uiteindelijk overstag omdat je jezelf verplicht voelt om het te doen en omdat je je anders schuldig zou voelen tegenover de ander.”

De pestkop en het slachtoffer

Volgens Stines zijn er twee soorten manipulatoren die vaak voorkomen, namelijk ‘de pestkop’ en ‘het slachtoffer’. “Een pestkop maakt gebruik van angst en in sommige gevallen van agressie, bedreigingen en intimidatie om je in de hand te houden”, zo legt ze uit. “Het slachtoffer speelt in op schuldgevoelens. Mensen die gemanipuleerd worden door ‘het slachtoffer’ proberen hem of haar vaak te helpen om zo van hun schuldgevoelens af te komen. Ze voelen zich verantwoordelijk de ander.”

Twijfelen aan jezelf

Een manipulatief persoon probeert je woorden altijd om te draaien. Zelfs als je goede bedoelingen hebt, weet diegene het zo te draaien dat je het gevoel krijgt dat je iets verkeerd hebt gedaan, terwijl je eigenlijk niet goed weet wat dat is. Je krijgt een vals schuldgevoel en probeert jezelf sneller te verdedigen. “Manipulators leggen de schuld bij een ander en nemen nooit verantwoordelijkheid voor hun eigen acties,” aldus Stines.

Addertje onder het gras

“Als iemand jou een plezier doet, maar er zit telkens een addertje onder het gras, dan is het geen gunst meer”, vertelt Stines. “Als je telkens iets terug moet doen, dan wordt er gemanipuleerd.” Dit type manipulator wordt door Stines ook wel omschreven als ‘Mr. Nice Guy’. Op het eerste gezicht lijkt deze persoon heel behulpzaam en vriendelijk tegen iedereen. “Het is erg verwarrend omdat je totaal niet doorhebt dat er eigenlijk iets negatiefs aan de hand is”, legt ze uit. Toch kun je er vanuit gaan dat je gemanipuleerd wordt als je constant iets moet terugdoen voor een goede daad van een ander.

Bron: Time. Beeld: iStock