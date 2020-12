Zó werd Monique ten huwelijk gevraagd: “Ik voelde in iedere cel wat er ging gebeuren”

Zaterdag maakte André Hazes (26) bekend dat hij zijn Monique (42) ten huwelijk had gevraagd. Ze reageerde met en volmondige ‘ja’ en dat betekent dat de twee in het huwelijksbootje stappen. De twee maakten het nieuws bekend op Instagram bekend met een prachtige foto van hun samen.

Later die avond brengt ook Monique nog een foto naar buiten. Hierin vertelt ze hóe ze precies te huwelijk werd gevraagd. “Ik voelde in iedere cel wat er ging gebeuren”, schrijft ze onder een andere prachtige foto van hun samen.

Monique vertelt hoe ze in eerste instantie nietsvermoedend werd opgehaald door een vriendin om mee te gaan naar een gala voor haar werk. Een slimme smoes, want daardoor zag niet alleen André, maar ook Monique er piekfijn voor dit bijzondere moment. Ze kwamen aan bij het Wereld Museum in Rotterdam, waar het muisstil was. “Ik liep vooruit de stille schemerige zaal in en op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje.”

Ze vertelt verder: “Op de piano werd ‘Time of my life‘ gespeeld (vanaf dat ik een klein meisje was is dat voor mij hét trouwliedje). Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking!” De meters die ze toen nog naar haar geliefde moest afleggen, waren voor haar ontzettend spannend. “Ik voelde natuurlijk in iedere cel wat er ging gebeuren.”

Riedel tekst

André had al weken van te voren een hele ‘riedel tekst’ ingestudeerd, maar Monique vertelt dat ze daar niets meer van weet. Verder laat de kersverse verloofde weten dat alles tot in de puntjes was geregeld. “Zelfs aan papa mijn hand gevraagd zoals het hoort. Nu heerlijk samen nagenieten van dit bijzondere moment.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress