Zó heb je Willem-Alexander en Máxima nog nooit gezien

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn momenteel op staatsbezoek op de eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius en daar hoort ook een duik naar het koraalrif bij.

Willem-Alexander en Máxima doken met parkmanager Kai Wulf naar het koraalrif in het unieke onderwaterpark Saba Bank. Dit park is sinds 2010 beschermd natuurgebied. De twee hadden het zichtbaar na hun zin. Vandaag keert het koningskoppel terug van het staatsbezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk.

