Zó zag André Hazes eruit toen hij 10 jaar was

André Hazes is samen met zijn vader zo ongeveer de ‘baas’ in elke kroeg in Nederland. Met zijn muziek verovert hij vele harten.

De zanger is geliefd bij zijn publiek en dat komt niet alleen door zijn fijne karakter, maar ook door zijn looks.

Toen André jonger was zag hij er nog heel anders uit. Laatst was op televisie te zien hoe hij eruit zag toen hij 10 jaar oud was. Een heel verschil met de 25-jarige André van nu.

André maakte deze week bekend dat hij vanaf nu eigen baas is. “Met het starten van mijn eigen boekingskantoor komt voor mij een langgekoesterde wens uit om alles in eigen beheer te kunnen doen, waaronder nu dus ook mijn reguliere boekingen en concertreeksen in zowel Nederland als België”, laat André weten.

Bron: NPO 1. Beeld: ANP