Zó uitbundig zag je prinses Beatrix nog nooit

Sinds prinses Beatrix geen koningin meer is, zien we haar een stuk minder bij speciale gelegenheden. In mei was ze aanwezig op een feest van de Noorse koning Herald en koningin Sonja en daar had ze het duidelijk goed naar haar zin.

Gisteren werden er op de Noorse televisiezender NRK TV unieke beelden van de Noorse koning en koningin getoond.

Schateren

Deze beelden werd gemaakt op het feest ter ere van de 80ste verjaardag van het koningspaar. Ook prinses Beatrix was aanwezig op dit feest. De Noorse prinsesjes kregen de taak om het publiek te entertainen en dat lukte ze goed. Ze stapte ook op Beatrix af en begonnen het gesprek met een complimentje: “Koninklijke hoogheid, wat ziet u er geweldig uit vanavond”, zeggen de twee. Dat lijkt Beatrix hilarisch te vinden want ze barst in lachen uit. Zo uitbundig zien wij haar niet vaak:

Unieke beelden van prinses Beatrix. Koning Harald en koningin Sonja werden 80 en lieten (anders dan WA’s 50ste) camera wel toe op feest. Kleinkinderen interviewden de gasten. pic.twitter.com/5W72J2vHZp — Rick Evers (@Rick_Evers) 28 december 2017

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: Twitter.