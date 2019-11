Zó zag Sylvie Meis er op haar trouwdag in 2005 nog uit

Sylvie Meis is verloofd met kunstenaar Niclas Castello. Maar in 2005 stapte zij nog met voetballer Rafael van der Vaart in het huwelijksbootje.

In 2013 scheidde Sylvie van Rafael.

Advertentie

Op haar huwelijk met de profvoetballer blikt ze met gemengde gevoelens terug. “Het niet werken van een huwelijk kan iedereen overkomen. Maar wat ik wel als falen ervaar, is hoe het erna in de media losgebarsten is en dat we dat hebben toegestaan als paar. We hadden een mooi huwelijk en dat had een waardig einde verdiend. Wat het niet gekregen heeft.” Samen hebben ze een zoon, Damián.

Zó zag Sylvie er nog uit op haar trouwdag in 2005, met duidelijk veel donkerder haar dan dat ze nu heeft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP