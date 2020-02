Zo zien de kinderen en vriend van Leonie ter Braak eruit

Leonie ter Braak zie je iedere zaterdagavond op televisie in Wie is de mol?. Maar je kan haar ook kennen van Keuringsdienst van waarde, Goedemorgen Nederland en de SBS-programma’s die ze presenteerde.

Dit bezige bijtje is veel op televisie te zien, maar dat is niet het enige waar ze zich mee bezig houdt. Leonie is namelijk ook moeder van 2 schattige zoontjes.

Advertentie

James en Valentijn

Samen met haar vriend Floris kreeg Leonie in november 2013 zoontje James. In oktober 2016 kwam daar zoontje Valentijn bij. Een prachtig gezin, waar ze regelmatig leuke kiekjes van deelt op Instagram.

Programma’s over ouderschap

Over het ouderschap heeft Leonie een aantal programma’s gemaakt. Zo maakte ze de serie De roze hel waarin ze met humor en relativering de minder rooskleurige kant van het ouderschap belicht. In 2019 maakte Leonie het programma Niets liever dan een kind waarbij ze koppels en singles volgde bij wie zwanger raken op de traditionele manier niet lukt of niet mogelijk is. Ook was Leonie te zien in Vier handen op één buik, waarbij ze tienermoeders bijstond tijdens hun zwangerschap.

Hieronder een aantal kiekjes van Leonie’s gezin:

Dit bericht bekijken op Instagram Artis Een bericht gedeeld door leonieterbraak (@leonieterbraak) op 23 Dec 2019 om 6:40 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Ineens is hij geen kleuter meer 😱 #james Een bericht gedeeld door leonieterbraak (@leonieterbraak) op 10 Nov 2019 om 8:50 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Uniseks 2.0 Een bericht gedeeld door leonieterbraak (@leonieterbraak) op 30 Sep 2019 om 12:33 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Wij raken opgewonden van uniseks #uniseks Een bericht gedeeld door leonieterbraak (@leonieterbraak) op 31 Jan 2020 om 6:49 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress