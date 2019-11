Zó zien de zoon en dochter van Linda de Mol er nu uit

Linda de Mol is niet alleen een vakvrouw in de mediawereld – ze is ook moeder. En wat heeft ze inmiddels al volwassen kinderen.

Haar zoon en dochter, Julian (21) en Noa (19), zijn inmiddels geen kinderen meer te noemen. Het worden echte volwassenen.

Linda kreeg haar kroost met haar ex Sander Vahle. Noa lijkt haar moeder achterna te gaan wat betreft haar carrière. Ook zij zal gaan presenteren op televisie: ze heeft onlangs een contract getekend bij BNN. Dat ze dan voor altijd met haar moeder zal worden vergeleken, neemt ze voor lief. “Dat label heb ik denk ik altijd. Daar ga je niet vanaf komen. Ik denk juist dat je kunt laten zien dat je je eigen weg gaat”, aldus Noa. Julian is veel met muziek bezig en brengt eigen nummers uit.

Julian Vahle met zijn zus Noa Vahle, op de rode loper voorafgaand aan de premiere van de theatershow Hier is de Mol in het DeLaMar Theater, in september dit jaar:

Bron & Beeld: ANP