Zo ziet baby Joe Pritchett (6) uit Modern Family er nu uit

Fan van Modern Family? Dan sprong je vast een gat in de lucht toen bekend werd dat seizoen 8 nu te zien is. Eindelijk weer kijken naar die o zo schattige Joe Pritchett, de zoon van Jay en Gloria. Maar hoe ziet dat snoezige jongetje er nu uit?

Toen Joe Pritchett 2 seizoenen geleden voor het eerst in de serie te zien was, waren we meteen verkocht. Wát een schattig ventje. Het is ondertussen alweer even geleden dat we Fulgencio Joseph Pritchett alias Joe zo klein zagen, en dus vroegen we ons af hoe hij er momenteel uitziet. Nog steeds schattig dus…

My Modern Family family got me the best shirt! I love it! #idomyownstunts #stuntman #modernfamily Een bericht gedeeld door Jeremy Maguire (@superjmaguire) op 22 Sep 2017 om 12:28 PDT

What do you think? #newdo Een bericht gedeeld door Jeremy Maguire (@superjmaguire) op 28 Apr 2017 om 2:50 PDT

It’s Wednesday! Watch these Shorties tonight on a NEW #ModernFamily @abcnetwork Een bericht gedeeld door Jeremy Maguire (@superjmaguire) op 18 Okt 2017 om 5:19 PDT Saturday adventures here we come! #lovemylittlesis #yeehaw Een bericht gedeeld door Jeremy Maguire (@superjmaguire) op 16 Sep 2017 om 12:43 PDT

