Zó ziet de 11-jarige zoon van Bridget Maasland er nu uit

Bridget Maasland is momenteel volop in het nieuws en dat heeft alles te maken met haar nieuwe liefde, André Hazes.

Bridget heeft net als André een zoon.

Advertentie

Bridget (45) is de trotse moeder van Mees, die 11 jaar is. De presentatrice kreeg Mees met haar ex-vriend Pepijn Padberg. Volkszanger André (25) heeft André als kleine jongen, die nog maar 2 jaar oud is. Die kreeg hij met zijn ex Monique Westenberg.

De 11-jarige Mees:

Dit bericht bekijken op Instagram Blondies💖💕 @mees_kingston #zack Swipe⬅️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 2 Nov 2019 om 7:10 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 💛💛💛 Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 16 Okt 2019 om 9:43 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram