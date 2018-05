Daar zijn ze dan: de eerste beelden van de trouwjurk van Meghan Markle

Prins Harry en Meghan Markle hebben elkaar zojuist het ja-woord gegeven, en dat betekent dat we éindelijk de eerste beelden van haar trouwjurk kunnen delen.

Meghan heeft gekozen voor een lange jurk met boothals van ontwerpster Clare Waight Keller van modehuis Givenchy. Ze draagt een diamanten tiara van Queen Elizabeth, afkomstig uit 1932.

Prins Harry arriveerde al eerder bij St. George’s Chapel samen met zijn broer William.

Opvallen kleurtje

Zoals het protocol voorschrijft, arriveerde Queen Elizabeth als laatste bij de kerk. Opvallend is haar kledingkeuze, aangezien ze voor een nogal opvallend kleurtje is gegaan.

Bruidskinderen

Onder de bruidskinderen bevinden zich George (4) en Charlotte (3), de twee oudste kinderen van prins William en zijn vrouw Kate. De twee zijn uitgekozen om bruidsjonker en bruidsmeisje te zijn.

The Bridesmaids and Page boys arrive at St George’s Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/gnhHRi5lui

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 mei 2018