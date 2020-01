Zo ziet de kersverse verloofde van René van der Gijp eruit

Leuk liefdesnieuws voor René van der Gijp: hij gaat trouwen met zijn vriendin Minouche. Op 31 oktober ging René voor Minouche op één knie, maar het stel brengt de trouwplannen nu pas naar buiten.

Op Instagram Stories deelt Minouche het nieuws. Ze plaatst een lieve foto van de twee waar groot ‘I said yes!’ bij staat geschreven. Daarbij schrijft ze: “Op 31 oktober heeft René mij ten huwelijk gevraagd. Omdat we het eerst aan onze naaste familie en vrienden wilden vertellen, hebben we het nog even stil gehouden. Maar nu mag iedereen het weten.”

Het stel is nu zo’n 2 jaar samen. Een aantal maanden na het overlijden van zijn ex-partner Daniëlle vond René nieuw liefdesgeluk bij Minouche. Met de hashtag #wedding2020 lijkt het stel ons te vertellen dat hun huwelijk dit jaar plaats gaat vinden.

Knappe blondine

Benieuwd hoe de knappe aanstaande van René eruit ziet? Deze foto’s deelde Minouche eerder met haar volgers op Instagram:

Dit bericht bekijken op Instagram Happy looks good on you ❤️ Een bericht gedeeld door 𝙼𝚒𝚗𝚘𝚞𝚌𝚑𝚎 (@nous7) op 16 Nov 2019 om 2:42 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Chateau Meiland. #wijnenwijnenwijnen ❤️ Een bericht gedeeld door 𝙼𝚒𝚗𝚘𝚞𝚌𝚑𝚎 (@nous7) op 24 Sep 2019 om 1:47 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Vreselijk hier. ❤️ Een bericht gedeeld door 𝙼𝚒𝚗𝚘𝚞𝚌𝚑𝚎 (@nous7) op 9 Jul 2019 om 11:09 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP