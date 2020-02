Zó ziet de nieuwe liefde van Estelle Cruijff eruit

Al sinds december zouden ze samen zijn: Estelle Cruijff en haar nieuwe liefde Morad. Maar nu deelt Estelle voor het eerst een romantisch kiekje, waarop ze haar kersverse vriend aan de wereld laat zien.

De 41-jarige Estelle is tot over haar oren verliefd en iedereen mag het weten. Morad is een zakenman die ze heeft leren kennen tijdens een diner van gemeenschappelijke vrienden. “Zo kwamen we bij elkaar aan tafel en dat klikte. Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter.” vertelde ze onlangs aan Privé. “Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld.”

Advertentie

Eerdere relaties

Estelle trouwde in 2000 met voetballer Ruud Gullit. Met hem kreeg ze 2 kinderen, een zoon en een dochter. In 2012 gingen Ruud en Estelle uit elkaar. Daarna had Estelle een korte relatie met kickbokser Badr Hari.

Dit bericht bekijken op Instagram Him ❤️ happy valentine ❣️ Een bericht gedeeld door Estelle Cruijff (@estellecruijffofficial) op 14 Feb 2020 om 6:10 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Brunopress