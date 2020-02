Zo ziet de voice-over van 'Man bijt hond' eruit

Ben jij groot fan van het programma Man bijt hond? Dan heb je je vast weleens afgevraagd wie nu de voice-over van het programma is. Wij hebben het antwoord.

Het programma Man bijt hond was 16 jaar lang op de buis te zien, totdat KRO-NCRV in oktober 2015 de stekker uit het programma trok. Sinds augustus 2019 is het programma weer terug op de buis, maar nu bij SBS6. SBS6 besloot weinig aan het programma te wijzigen en dus ook de voice-over niet. Dat betekent dat dé voice-over van Man bijt hond, Michael Abspoel, weer terug mocht komen.

Swiebertje-effect

Michael is niet alleen voice-over, maar ook programmamaker, presentator, stemcoach, zanger en theatermaker. Toch herkennen mensen hem vooral aan één ding: zijn stem. In een interview met het AD zei hij hierover: “Buiten Man bijt hond is het een last. Het is the voice you love to hate. Iedereen herkent mijn stem. Het is een eeuwige druppel die op je kop valt. Daardoor ben ik regelmatig voor ander inspreekwerk afgewezen. Het is een soort Swiebertje-effect. Dat is het lot van de hond.’’

Benieuwd hoe de man wiens stem je dagelijks hoort er nou eigenlijk uitziet? Nou, zo dus. Scrol naar onder voor bewegend beeld.

Bron: Instagram, YouTube. Beeld: Talpa