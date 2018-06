Yolanthe is tegenwoordig dolgelukkig met voetballer Wesley Sneijder. Maar vroeger viel ze op een heel ander type man.

Van 2005 tot 2007 had Yolanthe een relatie met rapper Bart Zeilstra, beter bekend onder zijn artiestennaam Baas B.

Over en uit

Na de breuk was Bart kapot van verdriet. Yolanthe ruilde hem in voor niemand minder dan Jan Smit en hij bleef zonder vriendin achter. Inmiddels is Bart gelukkig met zijn liefde Lotte. De rapper heeft duidelijk wel een specifieke smaak gehouden, want qua uiterlijk heeft ze wel iets weg van onze Yo.

Yo en Jan

Nog even over Yolanthe en Jan: die hadden uiteindelijk 2,5 jaar een relatie en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. En eh, blijkbaar sms’te Yo al met Wes toen ze nog samen was met Jan.

Bart en zijn nieuwe vriendin:

Yolanthe en zoontje Xess:

Beeld: Brunopress