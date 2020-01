Zo ziet het grachtenpand van André van Duin met prijskaartje van 5 miljoen eruit

Eerder schreven we al dat André van Duin zijn huis te koop wilde zetten na het overlijden van zijn echtgenoot Martin Elferink aan de gevolgen van botkanker. Inmiddels staat zijn grachtenpand online in de verkoop en is bekend dat er 5 miljoen euro voor het huis gevraagd wordt.

Toen de gezondheid van Martin hard achteruit ging, besloot het stel een ander huis te kopen. Aan de Telegraaf vertelde André hierover: “Toen in de loop van het najaar duidelijk werd dat de toestand met Martin hopeloos was, keek ik eens om mee heen en sloeg de schrik me om het hart. Wat moet ik hier straks, in mijn eentje in een huis met een achterhuis en al met al zo’n 600 vierkante meter?” Samen met Martin bracht hij 2 nachten door in hun nieuwe huis, tot Martin op 13 januari 2020 overleed.

Advertentie

Te koop

André gaat in het nieuwe huis verder en dus is het tijd om afstand te doen van het grachtenpand in Amsterdam, waar hij jarenlang met Martin woonde. Inmiddels staat het huis online en zijn er foto’s te zien. Aan het Amsterdamse grachtenpand van 576 m² hangt een prijskaartje van 5 miljoen euro. Maar dan heb je wel een prachtig huis met 4 woonlagen, 8 kamers, een dakterras en een achtertuin op het oosten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Groot & Compagnons. Beeld: Brunopress