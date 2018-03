Zó ziet het jongetje uit Free Willy er nu uit

Free Willy is dé filmklassieker uit de jaren negentig. Het verhaal over een opbloeiende vriendschap tussen een jongen en een orka, was bij veel gezinnen een echte favoriet.

Vooral acteur Jason James Richter, die de rol van Jesse op zich nam, maakte grote indruk in de films.

Klein jochie

In 1993, toen de eerste film net uitkwam, was hij nog een klein jochie van 13 jaar met blonde haren. Maar inmiddels zijn we natuurlijk al een paar jaar verder, en is de grote vraag: hoe gaat het nu met ‘Jesse’?

Meerdere films

Acteur Jason blijkt inmiddels 37 jaar oud te zijn. Hoewel hij nog steeds acteert, heeft hij nooit meer zo’n succes gehad als met Free Willy. Hij speelde onder andere in films als ‘ The Setting son’, ‘Ricochet River’ (met Kate Hudson) en ‘ 3 Solitude.’

