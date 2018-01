Zó ziet de (leuke) broer van Jim Bakkum eruit

Jim Bakkum brak ooit door als zanger dankzij het programma Idols en is inmiddels een geliefde musicalster.

Ook is hij vader van twee kinderen: dochter Posy en zoon Lux. Inmiddels woont hij met zijn eigen gezin, zijn vrouw Bettina Holwerda en zijn twee kids, in Naarden.

Familieband

Jim heeft zelf ook een broer: Danny. Je leest niet vaak iets over hem – hij wil duidelijk niet óók in de schijnwerpers staan. De broers hebben een goede band en gaan regelmatig samen op pad. Jim begon op zijn 10e al met dingen en deed dit toen nog altijd samen met zijn broer. Ze traden samen bij verschillende evenementen al op en de twee zaten zelfs samen in een band. Ze waren nog jong en noemden hun band, jawel: ‘The Kids’.

Nog altijd touren ze met hun eigen band het land door, de Bakkums. Nu heet hun band ‘Bob en de Blue Band’. Broer Danny speelt dus een belangrijke rol in zijn leven.

Zó ziet broer Danny er nu uit:

Bron & Beeld: Instagram