Zó ziet de verloofde van Sylvie Meis eruit

Afgelopen donderdag bevestigde Sylvie Meis dat zij en haar nieuwe vlam gaan trouwen. Maar wie is toch die mysterieuze Niclas Castello?

Sylvie Meis (41) maakte in juli dit jaar bekend dat ze nieuwe vriend had. De presentatrice was tot over haar oren verliefd op de 40-jarige kunstenaar Niclas Castello. “Ik ben heel gelukkig. In de wolken, haha. I’m walking on sunshine”, verklaarde ze destijds in een interview met Grazia.

Street art

Niclas werd in 1978 geboren als Norbert Zerbs in een klein plaatsje in Oost-Duitsland. Zijn grote droom was vroeger om voetballer te worden, maar hij is uiteindelijk kunstenaar geworden. Zijn werken zijn erg geïnspireerd op culturele events, zoals de val van de Berlijnse Muur. Hij maakt ook veel street art.

Sylvie en Niclas zouden elkaar hebben ontmoet op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman.

Op deze foto staat Niclas aan de linkerkant:

