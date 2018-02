Zó ziet de vriendin van Chris Zegers eruit

Chris Zegers presenteert samen met Margriet van der Linden het live-programma Moltalk. Vorige week werd hij tijdens de live-uitzending ten huwelijk gevraagd door journaliste Suzanne Mensen, terwijl hij gewoon een vriendin heeft. Maar hoe ziet zij er eigenlijk uit?

Marije Braber (41) en Chris Zegers hadden in het verleden al eens een korte relatie, maar die relatie strandde al snel omdat ze niet op hetzelfde punt in hun leven stonden. In 2009 vonden ze elkaar opnieuw en sindsdien is het dikke mik. Twee jaar later kregen ze hun eerste zoontje Eden. In mei zijn Chris en Marije opnieuw papa en mama geworden van hun tweede kindje.

Marije Braber en Chris Zegers zijn niet getrouwd, maar wonen samen in Amsterdam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP & Instagram