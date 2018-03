Zó ziet de zoon van Linda de Mol er nu uit

Mediavrouw Linda de Mol (53) staat natuurlijk graag in de schijnwerpers, maar haar twee kinderen blijven liever op de achtergrond. En dan gaat de tijd snel. Zoon Julian is vandaag alweer 21 jaar geworden. Dit viert hij zijn grote neef Johnny de Mol.

“21 years old!! Legal to take you anywhere now!! Congratz bro”, schrijft Johnny op Instagram bij de foto van de twee neven samen. Nu hij 21 jaar oud is, is hij ‘geheel onafhankelijk’ en kan hij gaan en staan waar ‘ie wil. Julian studeert op dit moment dit aan het conservatorium in Amsterdam.

Met regisseur Sander Vahle kreeg Linda de Mol twee kinderen: een zoon en een dochter. Dochter Noa is op dit moment 17 jaar oud. Sinds 2007 heeft Linda de Mol een relatie met componist en toetsenist Jeroen Rietbergen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP