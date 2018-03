Zó zoet: Saar Koningsberger deelt foto van slapende dochter

Saar Koningsberger is helemaal in de wolken met haar dochtertje Scottie Jones. De presentatrice, die een aantal weken geleden moeder is geworden, deelt op Instagram een ontzettend lief kiekje van haar kleine meid.

‘Some serious saturday chilling’, schrijft ze bij een foto van zichzelf met een slapende Scottie.

Een bericht gedeeld door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 24 Mrt 2018 om 5:49 (PDT)

Hormoonbehandelingen

Saar maakte in september bekend zwanger te zijn na 2,5 jaar van ‘eindeloos veel bezoeken aan het ziekenhuis en hormoonbehandelingen.’ Op haar eigen YouTube-kanaal SuperSaar deelt ze sinds eind vorig jaar alle ins en outs over haar zwangerschap, bevalling en het moederschap.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram