Zo zorg je ervoor dat mensen je binnen 4 seconden aardig vinden

Wist je dat mensen vaak al binnen een paar seconden weten of ze iemand aardig vinden of niet? Het is dan ook wel handig als je weet hoe je zo snel mogelijk een goede indruk op iemand kunt maken.

Nicolas Bootman schreef het boek ‘How to Make People Like You in 90 Seconds or Less’ waarin hij een aantal hele goede tips geeft.

Als je de volgende vijf stappen zou volgen, dan lukt het je om al binnen 4 seconden een goede indruk te maken.

1. Wees open

Voor een goede eerste indruk is een positieve en open uitstraling cruciaal. Richt je hart naar je gesprekspartner en sla je handen en armen dus niet voor je borst.

2. Maak oogcontact

Kijk de ander aan zodra je deze de hand schudt, maar ga niet intens zitten staren. Als je de ander teveel aankijkt dan kan hij of zij zich weer geïntimideerd gaan voelen.

3. Glimlach

Zorg ervoor dat je de eerste bent die glimlacht. Dit straalt vriendelijkheid en oprechtheid uit, wat eigenlijk nooit verkeerd kan vallen.

4. Groet de ander

Zorg ervoor dat je altijd iets zegt vóórdat je de ander de hand schudt. Dus zeg bijvoorbeeld eerst ‘hoi’ of ‘goedemiddag’. Geef vervolgens een stevige handdruk, kijk opgewekt en herhaal de naam van de ander. Zeg bijvoorbeeld iets als: ‘Fijn dat je er bent, Peter.’

5. Buig naar voren

Sommige mensen zijn geneigd om een tikkeltje naar achter te leunen bij een eerste ontmoeting, maar het is juist beter om iets naar voren te buigen. Dit komt geïnteresseerd en krachtig over.

Bron: Business Insider. Beeld: iStock