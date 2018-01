Zó zwaar is het volgens koningin Elizabeth echt om dé kroon te dragen

Koningin Elizabeth mag dan al 65 jaar koningin zijn, ze geeft niet vaak een kijkje in haar leven. Voor dit jubileum maakt ze een uitzondering.

Voor een documentaire op BBC One, die zondag wordt uitgezonden, heeft de koningin een interview gegeven. Haar eerste officiële interview. In het zeldzame gesprek vertelt Elizabeth openhartig over de dag waarop ze koningin werd. Zo vertelt ze dat de beroemde kroon loodzwaar en zelfs ‘levensgevaarlijk’ zou zijn.

Koets

Elizabeth is met 65 jaar de langst regerende Britse monarch. Toch heeft ze haar kroning in 1953, toen ze pas 25 jaar oud was, niet als een feestelijk moment ervaren. De rit in de koets van Buckingham Palace naar Westminster Abbey noemt ze in het interview zelfs ‘niet erg comfortabel’ en ‘verschrikkelijk’. Die koets is totaal ongeschikt om in te rijden. De vering is van leer. Niet erg comfortabel”, aldus Elizabeth.

Kroon

Ook de jurk die ze droeg was heel zwaar: “Hij zat vol stiksels die aan het tapijt bleven hangen. Ik kon me nauwelijks meer bewegen. Daar hadden ze geen rekening mee gehouden.” Daar komt dan ook nog de kroon bij, die ze nu nog af en toe op heeft op formele gelegenheden, die zo zwaar is dat het volgens de koningin je nek zou kunnen breken. “Je kunt niet naar beneden kijken om je toespraak te lezen, je moet de tekst omhoog houden. Als je wel naar beneden zou kijken, zou je nek breken en zou de kroon afvallen. Dus er zijn wat nadelen aan kronen, maar verder zijn ze best belangrijke dingen”, vertelt ze daarover. Gelukkig loopt ze er niet dagelijks mee rond.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty.