Man zet 'Zoek mijn vrienden'-app aan en doet schokkende ontdekking

Dinsdagavond gaf een 24-jarige man uit de stad Atlanta in Amerika zijn vermiste vriendin op aan de politie. Omdat hij niet kon wachten tot de politie actie ondernam, ging hij zelf op zoek met behulp van de ‘Zoek mijn vrienden’-app. Eenmaal in het bos deed hij een schokkende ontdekking.

Hij wilde geen moment verliezen en begon daarom zelf maar een zoektocht. Dat deed hij met de ‘Zoek mijn vrienden’-applicatie op zijn iPhone, die gps-gegevens gebruikt om mobiele telefoons van je vrienden te kunnen opsporen.

Kledingstukken

Op woensdagochtend ging de jongen naar een bebost gebied in Atlanta, waar de zoekfunctie van zijn telefoon hem naartoe leidde. Op het wandelpad, dat voorbij een school liep, deed hij een vreselijke vondst. Er lagen kledingstukken in de bosjes. Op dat moment schakelde hij snel wederom de politie in.

Verdriet

De politie kamde met man en macht het gebied uit en vond uiteindelijk het levenloze lichaam van Lanecia Nelson, verborgen tussen de bomen. Het meisje bleek doodgeschoten te zijn. Onmiddellijk startte de politie een onderzoek naar hoe dit had kunnen gebeuren.

Politieagent Donald Hannah vertelde aan WSBTV: “We zullen uitzoeken met wie ze het laatst gezien is, familieleden ondervragen en hulp van de mensen om ons heen vragen om te achterhalen wat hier gebeurd is.”

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock