Grote zoekactie naar de vermiste Annemarie (22) uit Utrecht aan de gang

In de bossen van landgoed Amelisweerd in Bunnik is zondag een grote zoekactie bezig naar de vermiste Annemarie Provo Kluit. De 22-jarige Utrechtse is sinds woensdag 1 juli spoorloos.

Haar familie maakt zich grote zorgen: ze vertrok woensdag in verwarde toestand, mogelijk met een ruime hoeveelheid medicijnen op zak. Al langere tijd kampt Annemarie met psychische problemen en zou ze suïcidaal zijn. Omdat de familie vermoedt dat Annemarie richting landgoed Amelisweerd in Bunnik is gegaan, wordt hier zondag gezocht. 50 leden van het Veteranen Search Team kammen samen met politie het bos uit.

Eerder werd al gezocht bij de Biltse Hoek en in de buurt van de Twijnstraat, waar ze woensdag rond 16 uur voor het laatst werd gezien, in de Etos. Op dat moment droeg ze een grijze trui met capuchon, een zwarte broek en rode gympen. Annemarie werd diezelfde dag ontslagen van de afdeling psychiatrie van het UMC. Politiewoordvoerder Martin de Wit roept iedereen die Annemarie sinds woensdag heeft gezien meteen contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0800-6070 of online via het tipformulier . Alle informatie inclusief foto’s vind je hier

Bron: Politie.nl, Ad.nl. Beeld: iStock