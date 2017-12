Kun jij de beer tussen de rendieren op dit plaatje vinden?

Over een paar dagen is het dan echt kerst. Kun je niet wachten tot het zover is? Wij helpen je de laatste dagen door te komen met een gezellig puzzeltje.

Niets leuker dan een zoekplaatje met dieren. Ilustrator Gergely Dudás maakte een waanzinnig zoekplaatje met kerstthema met beren en rendieren: zie jij de beer tussen de rendieren? Dat klinkt makkelijk, maar is toch best pittig:

Happy Holidays! 🎅🎄

Can you spot BEAR among the deer? 🦌🐻🦌

You can meet Bear and his friends in my new book, Bear’s Merry Book of Hidden Things, available at: https://t.co/GqxLEcA5Ka 📗

Original picture: https://t.co/J3Uh5SaMpv

Solution: https://t.co/dC1637zXZM pic.twitter.com/t4tinoYBk4

— Dudolf (@thedudolf) 18 december 2017