Politie doet ultieme zoekpoging naar vrienden die al 46 jaar worden vermist

De bevriende Brabantse stratenmakers Piet Hölskens en Hans Martens worden al 46 jaar vermist. De politie doet na het weekend een ultieme zoekpoging om de mannen te vinden.

De twee mannen liggen mogelijk in een auto onder het zand van waterplas De Brink in Liessel. Dit vertelt de politie tegen NRC. Een gespecialiseerd bedrijf gaat op twee plekken zoeken. Deze zoektocht zal maximaal vier dagen duren.

Vermoord

De 22-jarige Hölskens en de 21-jarige Martens stapten op 16 maart 1974 in een rode Fiat Coupé nadat zij een kroeg in Deurne bezochten. De twee kwamen nooit meer terug en de auto werd ook niet meer gevonden. De familie kreeg zes jaar later te horen dat de mannen waarschijnlijk zijn vermoord, omdat Martens een verhouding had met een getrouwde vrouw. Hij zou als vergelding naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is vermoord. Het vermoeden is dat Hölskens ook werd omgebracht, omdat hij getuige was.

Coronamaatregelen

De politie deed twee jaar geleden al onderzoek op het meer in Liessel. Uit metingen met speciale apparatuur kwam naar voren dat er twee plekken zijn waarvan vaststaat dat er een metalen voorwerp onder het zand ligt. Het is de vraag of dat de auto van de mannen is. Deze zoektocht stond eigenlijk gepland voor het voorjaar, maar vanwege de coronamaatregelen kon dit in eerste instantie niet doorgaan.

Als er inderdaad een misdrijf is gepleegd, dan kan er niemand meer veroordeeld worden, omdat de zaak is verjaard.

Bron: NRC, NOS. Beeld: iStock