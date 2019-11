Zoektocht van vrienden naar trouwring leidt tot een heel andere vondst

Paul Raynard (44) en Michael Gwynne (52) zochten naar de verloren trouwring van hun vriend; een boer. Hij verloor die tijdens het werken in het land en was in zak en as.

En dus besloten Paul en Michael hem te helpen. Helaas vonden de Ierse vrienden zijn trouwring niet terug, maar wel iets anders van grote waarde.

500 jaar oud

Paul hoorde door zijn metaaldetector een piepend geluid. Al scheppend kwam hij 84 munten tegen, waarvan sommige zelfs uit de zestiende eeuw komen. De oudste munt was maar liefst 500 jaar oud en 5800 euro waard. De totale waarde van de munten wordt geschat op 115000 euro.

Loterij

Paul barstte bij het vinden in tranen uit en rende naar Michael om het nieuws te delen, zo vertelt hij aan The Sun. “Het was een fantastisch gevoel, net alsof je de nummers van je lot aan het checken bent en je in de gaten hebt dat je de loterij gewonnen hebt. Ik stond helemaal te trillen. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

