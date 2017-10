Zó lang moet je per dag met je partner zoenen voor een gezonde relatie

Met ons drukke leven schiet het er nog weleens bij in om veel tijd te besteden aan onze relatie. Volgens een relatiecoach is dat heel normaal en kun je dat met een paar kleine dingen al oplossen.

En het kost je verrassend weinig tijd.

Zo is het echt niet zo dat je urenlang met elkaar in gesprek moet gaan. Tuurlijk is het best gezond om af en toe eens goed bij te praten, maar relatiecoach Paulien Timmer vertelt aan RTLNieuws dat het juist de kleine momenten zijn die het meeste voor je relatie doen.

Verliefdheidshormoon

Een klein kusje is natuurlijk wel een teken van liefde, maar volgens de expert zou je pas na 6 seconden zoenen het verliefdheidshormoon aanmaken. Een kort kusje levert dus minder op dan 6 seconden met elkaar zoenen. Dat klinkt niet lang, maar wanneer je hardop telt is dat echt veel langer dan je denkt. Dat geldt ook voor knuffelen. Wanneer je 10 seconden knuffelt, zorgt dat er ook voor dat je werkt aan de verbinding met je partner. Hoe ongezellig het ook klinkt, je moet een relatie onderhouden om te zorgen dat het blijft werken.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.