Geniet van de 'zomer' de komende dagen; vanaf donderdag is het klaar

Het is zaak flink van het zomerse weer te genieten nu het nog kan: voor woensdagavond staan onweersbuien op het programma en daarna koelt het af.

Vanmiddag blijft het flink zonnig. Het is warm: zo’n 25 tot 27 graden in het zuiden, midden en oosten van het land. Alleen op de Wadden is het ietsje koeler: 22 graden.

Ook de komende dagen blijft het zonnig lenteweer (of eigenlijk zomers!) met landinwaarts middagtemperaturen die de 28 graden aantikken. Dinsdag kan het zelfs 29 graden worden.

Uit met de pret

Maar daarna staat er slechter weer op het menu. Er komt wat woensdag meer bewolking, al wordt het waarschijnlijk nog wel een droge en vrij zonnige dag. In de loop van de middag gaat het sowieso een paar graden afkoelen, doordat er een westenwind opsteekt. ’s Avonds en ’s nachts is de kans op onweersbuien aanzienlijk.

Met de Hemelvaart, vanaf donderdag, is het wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een enkele bui. De temperaturen zijn een stuk lager: tussen de 16 graden in het westen, tot maximaal 20 in het (zuid)oosten. Écht slecht wordt het dus niet, maar zo mooi zomers als dit weekend, dat is bijna voorbij.

Spring dus maar snel op die jetski.



Vergeet je vooral niet in te smeren!

Bron: KNMI, weeronline. Beeld: iStock

