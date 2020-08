Kijkers zijn vol lof over ‘ontwapenende zomergast’ Jaap Goudsmit

Viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit schoof zondagavond tegenover Janine Abbring aan in Zomergasten. Daar sprak hij eerlijk over depressies, blunders en – natuurlijk – de huidige pandemie.

Jaap vertelt dat hij ‘nog nooit zoiets heeft meegemaakt’ als de huidige coronacrisis. De viroloog is een van de belangrijkste aidsonderzoekers ter wereld en gespecialiseerd in vaccinontwikkeling. Hij volgt de ontwikkelingen nauwgezet en doet zelf ook onderzoek naar een eventueel medicijn voor het virus.

In Zomergasten schetst hij de bizarre tijd waarin we nu – op medisch vlak – leven. “Het duurt zo’n vijftien jaar voordat je een virus echt kent. Ik weet nu al veel meer dan ik in januari wist.” Daarom verbaasde hij zich ook over zijn collega-virologen die al vroeg in talkshows aanschoven terwijl ze nog nul kennis hadden over de manier waarop dit virus werkt en niet meer wisten dan het RIVM.

Slordig uitgevoerd

In de aflevering kwam duidelijk naar voren dat wetenschappers ook maar mensen zijn die af en toe een fout maken. De viroloog vertelt hoe hij zelf de mist in ging in zijn onderzoek naar een geneesmiddel tegen aids. In 1990 dacht hij een middel te hebben ontdekt om de ziekte te bestrijden. Een maand nadat dat onderzoek naar buiten werd gebracht, bleek het echter niet te kloppen.

“Die proeven waren vrij slordig uitgevoerd door me. We stonden onder druk van onszelf, maar ook onder druk van de maatschappij.”

Hij hamert er daarom extra op dat in de zoektocht naar een coronavaccin ook veel aandacht is voor de veiligheid van het vaccin onder de risicogroep en er geen overhaaste beslissingen plaatsvinden – ook al gaat hij er niet vanuit dat dit nu gebeurt.