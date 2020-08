“Geweldige tv”: kijkers laaiend enthousiast over ‘Zomerpromenade’

We kennen Diederik Ebbinge natuurlijk allemaal uit De Luizenmoeder. Sinds zondag is de komiek ook weer te zien in zijn eigen satirische talkshow: Promenade – dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Zomerpromenade. Kijkers zijn in elk geval razend enthousiast, zo blijkt op Twitter.

De kijkcijfers van het programma blijven wel flink achter. Slechts 271.000 mensen wisten NPO3 zondagavond te vinden. En dat terwijl Promenade eerder dit jaar een kijkcijferhit leek te zijn.

In Zomerpromenade neemt Diederik Ebbinge samen met Henry van Loon, Eva Crutzen en Ton Kas de actualiteit en andere talkshows op de hak. Ebbinge liet al weten dat hij hoopte met zijn programma concurrent Zomergasten een ‘poepie te laten ruiken’.