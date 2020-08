“Bril-jant”: kijkers huilen van het lachen door ‘Zomerpromenade’

Maartje gaat met Jochem en de kinderen een weekje op vakantie naar Vlieland. De voorpret zit er al goed in, wanneer Jochem na zijn trouwe inpakritueel bij Maartje onder de douche stapt voor een kleine schuimparty.

We zijn een half uur te vroeg in Harlingen en dat is maar goed ook. De parkeerplaats ligt een flinke tippel bij de haven vandaan en aangezien de auto niet mee het eiland op mag, moeten we Jochems zorgvuldige bagagetetris met de hand meenemen op de boot. Nine en Mats sjouwen met frisse tegenzin mee, maar uiteindelijk lukt het allemaal prima. Aan boord en in het re