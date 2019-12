Dit is de opvallend zomerse kerstkaart van prins William en Kate Middleton

Kate Middleton en prins William hebben de kerstfoto zelf nog niet eens gedeeld, of de nieuwe kerstkaart met een foto van het hele gezin gaat al heel het internet over.

Het is een opvallend zomers kiekje voor de tijd van het jaar. De kinderen hebben namelijk blote armen en benen, dus de foto is vást eerder dit jaar gemaakt.

Advertentie

Wens

Voor de kerstfoto poseert het hele gezin op een donkergroene klassieke motor met zijspan. Alle Cambridges dragen blauw, wat voor een mooi geheel zorgt. Vooral de kleine prins Louis steelt de show met z’n schattige gezichtje. Maar ook prins George en prinses Charlotte zijn erg aandoenlijk. En wauw, al zó gegroeid. Bij de kaart zou volgens sociale media een klein tekstje staan: “Ik wens u een heel gelukkig kerstfeest en nieuwjaar”. De kaart is ondertekend door ‘Catherine’.

Dit is de schattige kerstkaart van 2019:

Ontvangst

De kerstkaart is als eerste op Twitter geplaatst door Air Commodore Dawn McCafferty. Kate is beschermvrouwe van de Royal Air Force Air Cadets, dus waarschijnlijk heeft Dawn als een van de eersten de kerstkaart van de Cambridges mogen ontvangen. De foto is nu van Twitter gehaald, maar zal in verloop van tijd waarschijnlijk door Kate zelf op Instagram geplaatst worden.

Vorig jaar plaatsten Kate en William op 14 december deze zoete kerstfoto:

Waarom de Britse royals hun kerstcadeaus niet uitpakken op Eerste Kerstdag:



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: E! News. Beeld: Getty Images